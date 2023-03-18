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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Altay: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


8. dakikada ceza sahası içerisine kadar giren Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Olowoyin'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0


15. dakikada Azubuike'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


21. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın pasıyla topla buluşan John Mary'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


35. dakikada Tolga'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Björkander kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


74. dakikada topla ilerleyen Amilton'un pasıyla topu alan Olowayin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


80. dakikada Kubilay topu Benhur Keser'e aktardı. Ceza sahası içine kadar giren Keser, topu filelere gönderdi. 3-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas


Çaykur Rizespor: Zafer, Alberk (Halil İbrahim dk. 84 ?), Seyfettin Anıl (Emirhan dk. 83 ?), Sinan, Mithat, Miya (Ogün dk. 62), Azubuike, Olawoyin, Benhur, Amilton (Haqi dk. 84 ?), Mary (Kubilay dk. 71)


Yedekler: Abdullah, Ercan, Bolasie, Eren Emre, Muhammet Enes


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Altay: Eren Karataş, Björkander, İbrahim, Efe, Eren Erdoğan, Ceyhun (Murat Berkan dk. 69), Salih, Zeki (Kutay dk. 83 ?), Naderi (Enes dk. 69), Tolga (Deniz dk. 82 ?), Paixao


Yedekler: Mustafa, Yusuf, Sefa, Özgür, Arda, Murat


Teknik Direktör: Ayhan Tuna Üzümcü


Goller: İbrahim Olowoyin (dk. 8), John Mary (dk. 21), Benhur (dk. 80) (Çaykur Rizespor), Björkander (dk. 35) (Altay)


Sarı kartlar: Miya, Azubuike, Mary (Çaykur Rizespor), Salih, Björkander, Zeki, Naderi, Efe (Altay)

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