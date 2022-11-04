Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Erzurumspor FK: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Alper Potuk'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bolasie'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
12. dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Bolasie'nin ortasında ceza sahası içinde Emircan'ın şutu ağlara gitti. 2-0
23. dakikada Alper Potuk'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Deniz Hümmet kafayla topu filelere gönderdi. 3-0
76. dakikada Mustafa Yumlu'nun kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Eren Tozlu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Kemal Mavi
Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Kerem (Papa dk. 35), Bolasie, Alper, Koray, Emircan (Benhur dk. 67), Deniz (Ercan dk. 87 ?), Hurk (Sefa dk. 67)
Yedekler: Emre, Zafer, Seyfettin, Berkay, Muhammet
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Erzurumspor FK: Göktuğ, Cengizhan (Zakarya dk. 88 ?), Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan, Hasek (Celal dk. 74), Estrela, Rosheuvel (Süleyman dk. 46), Eren, Shala, Olanare
Yedekler: Rıdvan, Eyüp, Batuhan, Sefa, Yakup Kırtay, Yakup Uzunel
Teknik Direktör: Serkan Zaimoğlu
Goller: Bolasie (dk. 3), Emircan Altıntaş (dk. 12), Deniz Hümmet (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Eren Tozlu (dk. 76) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK)