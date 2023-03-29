Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 4 - Manisa FK: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
9. dakikada konuk ekibin uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Mithat'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
63. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Bolasie'nin şutu az farkla auta çıktı.
73. dakikada Benhur Keser'in pasında topla buluşan Bolasi'nin şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
76. dakikada Manisa FK'nin geliştirdiği atakta Burak Altıparmak'ın şutuyla top Çaykur Rizesporlu defans oyuncusuna çarparak ağlara gitti. 2-1
88. dakikada Çaykur Rizespor'un kontratağında topla ilerleyen John Mary'nin pasında Ogün Özçiçek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
90. dakikada süratle rakip ceza sahasına giren Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-2
90+8. dakikada Olawoyin'in pasıyla topla buluşan John Mary'nin vuruşuyla top filelerle buluştu. 4-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Serhat Sağır
Çaykur Rizespor: Abdullah (Emre dk. 60), Halil İbrahim (Alberk dk. 79), Seyfettin Anıl, Bahadır (Sinan dk. 79), Mithat, Ogün, Azubuike, Olawoyin (Mary dk. 78), Bolasie, Benhur, Kubilay (Koray dk. 84 ?)
Yedekler: Sefa, Eren Emre, Alper, Haqı, Emirhan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Manisa FK: Ömer, Kaan, Domgjoni, Ba (Metehan dk. 47), Muhammet (Anıl dk. 82 ?), Prib (Muhammed dk. 68), Serkan (Adem dk. 83), Burak Altıparmak, Fernandes, Burak Çoban, Diallo (Tabla dk. 68)
Yedekler: Samet, Gakpa, Umut, Mehmet, Oktay
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Mithat Pala (dk. 9), Bolasie (dk. 73), Ogün Özçiçek (dk. 88), John Mary (dk. 90+8) (Çaykur Rizespor), Burak Altıparmak (dk. 76), Adem Büyük (dk. 90) (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Mithat Pala, Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Edgar Prib, Serkan Odabaşoğlu (Manisa FK)