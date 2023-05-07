Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 4 - Tuzlaspor: 2

Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

15. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Benhur Keser'in şutu kaleci Kurtuluş'tan döndü. Dönen topu Bolasie ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Benhur Keser pasını Bolasie'ye aktardı. Bu oyuncunun şutu filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada sol çaprazdan Amilton'un pasında ceza sahası içinde Benhur Keser topu ağlara yolladı. 3-0

65. dakikada topla ceza sahasının içerisine kadar giren Iseka'nın Bahadır ile girdiği mücadele sonrası yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Adeniyi'nin vuruşunda kaleci Zafer gole izin vermedi.

76. dakikada Tuzlaspor atağında topla buluşan Aaron'un vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

82. dakikada Ogün'ün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Benhur'un kafa vuruşu ağlara gitti. 4-1

88. dakikada Mehmet'in pasıyla topla buluşan Aaron, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar

Çaykur Rizespor: Zafer, Alberk, Oğuz (Mithat dk. 71), Sinan, Olawoyin, Benhur (Seyfettin Anıl dk. 85 ?), Ogün, Alper (Koray dk. 71), Amilton (Haqi dk. 85 ?), Bolasie (Mary dk. 60), Bahadır

Yedekler: Tarık, Halil İbrahim, Eren Emre, Kubilay, Muhammet Enes

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Tuzlaspor: Kurtuluş, Muhammed (Mehmet Coşkun dk. 75), Awuku, Gökhan, Ogün (Ömürcan dk. 46), Nzuzi Mata (Aaron dk. 46), Rotman, Mehmet Taş (Bünyamin dk. 46), Yahaya, Adeniyi, Imbula (Moutari dk. 75)

Yedekler: Emre, Emircan, Erdinç, Halef, Göksu

Teknik Direktör: Kemal Tavacı

Goller: Bolasie (dk. 15 ve 27), Benhur Keser (dk. 45+3 ve 82) (Çaykur Rizespor), Aaron (dk. 76 ve 88) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Bolasie, Ogün (Çaykur Rizespor), Mehmet Taş, Awuku (Tuzlaspor)