Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 5 - Gençlerbirliği: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Emirhan Topçu'nun ceza sahası içinden yaptığı ortasını karşılayan Sinan Osmanoğlu topu filelerle buluşturdu. 1-0
28. dakikada sol çaprazdan Yasin Güreler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mete Kaan'ın topuğuyla vuruşunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı çıkarttı fakat ikinci kez topla buluşan Mete bu sefer meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
32. dakikada sol çaprazdan Alberk Koç'un pasıyla topla buluşan Alper Potuk'un yaptığı ortada ceza sahası içinde John Mary kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
45+2. dakikada sol çaprazdan topla buluşan Sekou'nun ortasında ceza sahası içinde Muhammed Himmet'in şutunda meşin ağlara gitti. 2-2
45+5. dakikada Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Benhur Keser, topu Bolasie'nin önüne bıraktı. Bolasie meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2
46. dakikada Alper Potuk'un pasıyla topla buluşan Amilton ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş kaleciden seken top filelerle buluştu. 4-2
53. dakikada Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde iyi yükselen Uğur Akdemir'in eline çarptı. Hakem Erkan Özdamar'ın VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bolasie'nin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2
56. dakikada Gençlerbirliği'nin atağında ceza sahası içerisinde yapılan müdahale sonucu Enes Keskin yerde kalınca hakem Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Abdullah Durak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-3
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Mehmet Ali Akkor
Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk (Bahadır dk. 46), Emirhan, Sinan, Mithat, Alper (Eren Emre dk. 87 ?), Ogün (Koray dk. 82 ?), Benhur (Kubilay dk. 68), Bolasie, Amilton, Mary(Olawoyin dk. 68)
Yedekler: Zafer, Oğuz, Seyfettin Anıl, Haqi, Muhammet Enes
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gençlerbirliği: Philipp, Yasin, Thomas, Alperen, Muhamed Himmet (Mohammed dk. 58), Uğur Akdemir, İlker (Doukara dk. 58), Abdullah (Akabueze dk. 77), Sekou (Ivan dk. 87 ?), Mete Kaan, Rodrigues (Enes dk. 46)
Yedekler: Atalay, Abdullah Şahindere, Eralp, Erkan, Özgür
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Sinan Osmanoğlu (dk. 7), John Mary (dk. 32), Bolasie (dk. 45+5, dk. 53 pen.), Amilton (dk. 46) (Çaykur Rizespor), Mete Kaan Demir (dk. 28), Muhammed Himmet Ertürk (dk. 45+2), Abdullah Durak (dk. 56) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Olawoyin (Çaykur Rizespor), Sekou, Yasin Güreler (Gençlerbirliği)