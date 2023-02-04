Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 5 - Yeni Malatyaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin'in ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti. 1-0
31. dakikada Alper Potuk'un köşe atışında ceza sahası içinde Emirhan'ın kafasından seken topu Bolasie kafayla filelere gönderdi. 2-0
49. dakikada Alberk Koç'un pasında ceza sahası içinde Faruku Miya topu ağlara yolladı. 3-0
63. dakikada Yeni Malatyasporlu oyuncunun müdahalesiyle Bolasie yerde kalınca hakem Burak Olcar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bolasie'nin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0
76. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe atışında savunmadan seken topla bulaşan Alper Potik, topu ağlara gönderdi. 5-0
90+6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Taha Gür'ün pasında Mert Miraç'in şutu filelere gitti. 5-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Mehmet Pekmezci
Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Emirhan, Sinan, Oğuz (Eren Emre dk. 80 ?), Alper, Azubuike (Mithat dk. 74), Olawoyin (Kubilay dk. 74), Miya (Deniz dk. 64), Emircan (Benhur dk. 64), Bolasie
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Bahadır, Ercan, Muhammet Enes
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Arda, Yiğit, Donsah, Nshimirimana, Ogün, Hüseyin (Mert Miraç dk. 46), Doğukan, Cengizhan (Alperen dk. 46), Erşan (Taha dk. 55), Haqi (Mehmet dk. 72)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Ahmet Oytun, Atakan, Emircan, Berat, Mehmet Emin
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: İbrahim Olawoyin (dk. 20), Yannick Bolasie (dk. 31), (dk. 63 pen.) Faruku Miya (dk. 49), Alper Potuk (dk. 76) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Alper Potuk, Faruka Miya, İbrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor), Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)