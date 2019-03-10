Spor Toto Lig: Çaykur Rizespor: 3 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Braian Samudio'nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0
65. dakikada Cristian Sapunaru'nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat'ın ağları sarstı. 3-0
89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah, Abarhoun, Melnjak, Awaziem, Boldrin (Mustafa dk. 87 ?), Umar (Saadane dk. 73), Samudio, Azubuike, Musa (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Aatif
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Atila (Gyan dk. 64), Biyik, Sapunaru, Lopes, Şamil, Umut (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin (Kucher dk. 90+4 ?), Chery, Deniz, Kravets
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Vedat Muriç (dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)