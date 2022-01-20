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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizeapor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar


11. dakikada Bünyamin'den aldığı topla ceza sahasına giren Deniz Hümmet, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top kara takılarak hız kaybetti ve savunma topu kornere çeldi.


32. dakikada sağ kanattan Deniz Hümmet'in ortasında Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.


35. dakikada Doğukan'ın vuruşunda kaleci Tarık'tan sekerek çizgiye yakın bir yerde çamura saplanan topu Wright ağlara gönderdi. 1-0


45. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gerçekleştirdiği VAR incelemesinin ardın Poli'nini ceza sahasının içerisinde Selim Ay'a yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Pohjanpalo topu filelerle buluşturdu. 1-1




Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Esat Sancaktar


Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Selim, Cemali, Boldrin, Sabo, Baiano, Alper, Deniz, Pohjanpalo


Yedekler: Zafer, Djokovic, Boyd, Ronaldo, Dabo, Yusuf, Seyfettin, Alberk, Umar, Bolasie


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudriashov, Edinaldo, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Riberio, Poli, Ghacha, Wright


Yedekler: Mehmet, Bahadır, Eren, Nuri, Mehmedi, Crivelli, Martins, Erkan, Gökdeniz, Hakan


Teknik Direktör: Alfons Fransciscus Groenendijk


Goller: Pohjanpalo (dk. 45 pen.) (Çaykur Rizespor), Wright (dk. 35) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Fabricio Baiano (Çaykur Rizespor), Poli (Antalyaspor)

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