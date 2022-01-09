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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizesor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.


9. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cemali'yi geçen Necip'in gerçekleştirdiği ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emirhan'ın vuruşunda direkte patlayan topu Selim uzaklaştırdı.


25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının içerisinde topun Fabricio'nun eline çarpması sonucu hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin de ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun balına geçen Batshuayi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Umar'ın pasıyla topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Dkovic, Umar, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo


Yedekler: Tarık, Alper, Ronaldo Mendes, Dano, Deniz Hümmet, Phiri, Emir Han, Alberk, Sabo, Eren


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Necip, Welinton, Vida, Güven, Josef De Souza, Michy Batshuayi, Emirhan, Umut Meras


Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Serdar Saatçi, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş


Teknik Sorumlu: Halim Okta


Gol: Batshuayi (dk. 25 pen.) (Beşiktaş)


Sarı Kart: Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)

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