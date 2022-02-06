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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Yusuf, ceza sahası dışında kaleci Zafer ile çarpıştı. Bu esnada kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı Holmen uzaklaştırdı.


27. dakikada ceza sahası dışından Stambouli'nin ortasında Bjarnason'un vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0


33. dakikada Vargas'ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Balotelli meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


45+1. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Muriç'ten seken topa Pohjanpalo vuruşunu gerçekleştirdi ancak top yeniden kaleci Muriç'ten sekerek Pohjanpalo'nun önünde kaldı. İkinci kez vuruşunu gerçekleştiren Pohjanpalo'nun şutunda top kornere çıktı.



Stat: Çaykur DİDİ


Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali, Baiano, Sabo, Alper, Boldrin, Deniz, Pohjanpalo


Yedekler: Tarık, Zeki Furkan, Dokovic, Boyd, Kubilay Kanatsızkuş, Eren Albayrak, Yusuf Sarı, Emir Han, Bolasie, Gedson Fernandes


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Adana Demirspor: Muriç, Svenson, Simon Desire, Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli


Yedekler: Ferhat, Semih, Assombalonga, Sinan Kurt, Akintola, Mustafa Kapı, Nahuel Castro, Alper Uludağ, Erhun Aksel, Khadim Rassoul


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Goller: Bjarnason (dk. 27), Bolotelli (dk. 33) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Alper Potuk, Erik Sabo (Çaykur Rizespor), Bjarnason (Adana Demirspor)

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