İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Manisa ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Akhisarspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Josue kullanıyor. Josue'nin ortası ile ön direkte topla buluşan Edin Cocalic'in kafa vuruşu altıpas içerisinde bulunan Mykola Morozyuk'tan sekip Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-1


20. dakikada Akhisarspor yarı alanının ortalarında Samudio'ya sert müdahalede bulunan Cocalic'e hakem Suat Arslanboğa, VAR'dan destek alarak direkt kırmızı kart gösterdi.


23. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un çektiği şut barajdan dönüyor.


30. dakikada Elvis Manu'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçti. Aatif'ın ortası arka direkte bulunan Saadane'den sekip oyun alanının dışına çıktı.


39. dakikada Aatif Chahechouhe'nin yerden pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Abdullah Durak'ın çektiği şut, Lopes'ten sekip kornere çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Petrucci, Morozyuk, Saadane, Samudio, Abarhoun, Umar, Mehmet, Vedat, Aatif


Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Awaziem, Çınar, Musa, Koray, Melnjak, Nakoulma, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Akhisarspor: Fatih, Cocalıc, Güray, Almeıda, Sissoko, Soares, Elvis Kofi, Karoly, Cikalleshi, Antonio, Caner


Yedekler: Lukac, Bora, Avdija, Rotman, Aykut, Onur, Bokila, Zeki, Ali Kaan, Göksü


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Gol: Mykola Morozyuk (dk.15 kk.) (Akhisarspor)


Kırmızı kart: Cocalic (dk. 20) (Akhisarspor)


Sarı kart: Abarhoun (Çaykur Rizespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.