Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Manisa ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Akhisarspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Josue kullanıyor. Josue'nin ortası ile ön direkte topla buluşan Edin Cocalic'in kafa vuruşu altıpas içerisinde bulunan Mykola Morozyuk'tan sekip Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-1
20. dakikada Akhisarspor yarı alanının ortalarında Samudio'ya sert müdahalede bulunan Cocalic'e hakem Suat Arslanboğa, VAR'dan destek alarak direkt kırmızı kart gösterdi.
23. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un çektiği şut barajdan dönüyor.
30. dakikada Elvis Manu'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçti. Aatif'ın ortası arka direkte bulunan Saadane'den sekip oyun alanının dışına çıktı.
39. dakikada Aatif Chahechouhe'nin yerden pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Abdullah Durak'ın çektiği şut, Lopes'ten sekip kornere çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Petrucci, Morozyuk, Saadane, Samudio, Abarhoun, Umar, Mehmet, Vedat, Aatif
Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Awaziem, Çınar, Musa, Koray, Melnjak, Nakoulma, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Akhisarspor: Fatih, Cocalıc, Güray, Almeıda, Sissoko, Soares, Elvis Kofi, Karoly, Cikalleshi, Antonio, Caner
Yedekler: Lukac, Bora, Avdija, Rotman, Aykut, Onur, Bokila, Zeki, Ali Kaan, Göksü
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Mykola Morozyuk (dk.15 kk.) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Cocalic (dk. 20) (Akhisarspor)
Sarı kart: Abarhoun (Çaykur Rizespor)