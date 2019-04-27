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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


1. dakikada Vedat Muriç savunmanın arkasına atılan topta kontrolünü yaptı ve ceza sahasına doğru ilerleyip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak maçın hakemi Haliz Özkahya VAR incelemesi ile gol pozisyonunda topun elle kontrol edildiğini belirtti ve golü iptal etti.


21. dakikada Diabate sağ kanatta topla ilerledi ve ceza sahasına girdiği gibi şutunu çekti ama kaleci Gökhan topu dışarı çeldi.


40. dakikada Musa dar açıda buluştuğu topta kaleyi yokladı fakat top az farkla dışarı çıktı.


42. dakikada Umar ceza sahası dışında topla buluştu çalımını attıktan sonra şutunu çekti. Top çok az farkla üstten dışarıya çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya, Samet Çiçek, Ceyhun Sesigüzel


Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa, Azubuike, Melnjak, Vedat, Aatif (Umar dk. 27)


Yedekler: Cihan, Talbi, Abdullah, Mustafa, Saadane, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Bjarsmyr, Papp, Douglas Santos, Rybalka, Diabate, Hakan, Braz, Emre, Ndinga


Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Mert, Muhammet, Erdoğan, Özer, Torje, Fatih, Ziya, Alwarez


Teknik Direktör: Ersel Uzğur


Sarı kartlar: Hakan, Braz (Demir Grup Sivasspor)

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