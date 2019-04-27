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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


69. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Tolgahan topu çıkardı.


71. dakikada Uğu Çiftçi ceza sahasına kadar inerek topu merkez sert bir şekilde çevirdi fakat top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya, Samet Çiçek, Ceyhun Sesigüzel


Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin (Mustafa dk. 77), Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa (Saadane dk. 84 ?), Azubuike, Melnjak, Vedat, Aatif (Umar dk. 27)


Yedekler: Cihan, Talbi, Abdullah, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Bjarsmyr, Papp, Douglas Santos (Ziya dk. 86 ?), Rybalka (Özer dk. 73), Diabate, Hakan, Braz, Emre (Kone dk. 66), Ndinga


Yedekler: Ali Şaşal, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih, Alwarez


Teknik Direktör: Ersel Uzğur


Sarı kartlar: Awaziem (Çaykur Rizespor), Hakan, Braz, Ziya (Demir Grup Sivasspor)

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