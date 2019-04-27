Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Tolgahan topu çıkardı.

71. dakikada Uğu Çiftçi ceza sahasına kadar inerek topu merkez sert bir şekilde çevirdi fakat top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Samet Çiçek, Ceyhun Sesigüzel

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin (Mustafa dk. 77), Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa (Saadane dk. 84 ?), Azubuike, Melnjak, Vedat, Aatif (Umar dk. 27)

Yedekler: Cihan, Talbi, Abdullah, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Bjarsmyr, Papp, Douglas Santos (Ziya dk. 86 ?), Rybalka (Özer dk. 73), Diabate, Hakan, Braz, Emre (Kone dk. 66), Ndinga

Yedekler: Ali Şaşal, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih, Alwarez

Teknik Direktör: Ersel Uzğur

Sarı kartlar: Awaziem (Çaykur Rizespor), Hakan, Braz, Ziya (Demir Grup Sivasspor)