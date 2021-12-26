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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Boldrin'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.


32. dakikada Umar'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun pasında Boldrin şutunu çekti, ancak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


43. dakikada ceza sahası içinde Selim'in müdahalesiyle Figueiredo yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Cemali, Yasin Pehlivan, Djokovic, Boldrin, Umar, Sabo, Pohjanpalo


Yedekler: Ronaldo, Deniz, Emir Han, Gökhan Akkan, Vezir, Zafer, Seyfettin, Alberk, Güvenç, Eren


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşca, Halil İbrahim, Caulker, Kitsiou, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Maxim, Muhammet Demir, Figueiredo


Yedekler: Ulaş Zengin, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Messaoudi, Cihan, Merkel, Mustafa Burak Bozan, Enver Cenk Şahin, Berke Gürbüz, Dicko


Teknik direktör: Erol Bulut


Gol: Maxim (dk. 43 pen.) (Gaziantep FK)

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