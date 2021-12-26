Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Boldrin'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
32. dakikada Umar'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun pasında Boldrin şutunu çekti, ancak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada ceza sahası içinde Selim'in müdahalesiyle Figueiredo yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Cemali, Yasin Pehlivan, Djokovic, Boldrin, Umar, Sabo, Pohjanpalo
Yedekler: Ronaldo, Deniz, Emir Han, Gökhan Akkan, Vezir, Zafer, Seyfettin, Alberk, Güvenç, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşca, Halil İbrahim, Caulker, Kitsiou, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Maxim, Muhammet Demir, Figueiredo
Yedekler: Ulaş Zengin, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Messaoudi, Cihan, Merkel, Mustafa Burak Bozan, Enver Cenk Şahin, Berke Gürbüz, Dicko
Teknik direktör: Erol Bulut
Gol: Maxim (dk. 43 pen.) (Gaziantep FK)