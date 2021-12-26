İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak az fark auta çıktı.


74. dakikada Gaziantep ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışında topla buluşan Umar'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Günay kornere çeldi.


81. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Pohjanpalo'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen (Emir Han dk. 66), Selim, Gökhan Gönül, Cemali (Alberk dk. 78), Yasin Pehlivan (Deniz dk. 46), Djokovic (Eren dk. 90+1 ?), Boldrin, Umar, Sabo, Pohjanpalo


Yedekler: Ronaldo, Gökhan Akkan, Vezir, Zafer, Seyfettin, Güvenç


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşca, Halil İbrahim, Caulker, Kitsiou, Furkan Soyalp (Merkel dk. 63), Doğan Erdoğan, Maxim (Oğuz Ceylan dk. 89 ?), Muhammet Demir, Figueiredo (Dicko dk. 72)


Yedekler: Ulaş Zengin, Ertuğrul Ersoy, Messaoudi, Cihan, Mustafa Burak Bozan, Enver Cenk Şahin, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Maxim (dk. 43 pen.) (Gaziantep FK)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.