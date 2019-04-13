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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

RİZE (İHA) – Spor Toto Süper Lig’in 28.

RİZE (İHA) – Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sağ kanattan Aatif'ın ortasında kale önünde Gassama'dan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Beto gole izin vermedi.


21. dakikada Aatif ceza sahasına girmeden şutunda kaleci Pimparel'e topu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Morozyuk'un vuruşu auta gitti.


37. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Muriç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı vererek golü iptal etti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Mehmet Can Satman


Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Morozuik, Samudio, Abarhoun, Musa, Azubuike, Meljnak, Vedat


Yedekler: Cihan, Abdullah, Mustafa, Saadane, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Nakoulma, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Göztepe: Pimparel, Chagas, Pereira, Ghilas, Gouffran, Lumor, Poko, Gassama, Reis Silva, Tayfur


Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren, Elessa, Serdar, Yasin, Yalçın, Berkan, Araujo, Deniz, Erol Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı kart: Chagas (Göztepe)

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