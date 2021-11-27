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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Tyler Boyd'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Pohjanpalo'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Umar'ın, ön direğe pasında savunma topu kornere çeldi.


26. dakikada kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Kemen'in şutunda top az farkla auta gitti.


32. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung topu kornere çeldi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Hasan Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Umar, Holmen, Selim, Cemali Djokovic, Fabricio, Boyd, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo


Yedekler: Tarık Çetin, Emir Han Topçu, Monzango, Alberk Koç, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Dabo, Phiri, Remy, Deniz Hümmet


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kayserispor: Lung, Onur, Majid, Carole, Campanharo, İlhan, İbrahim, Kemen, Mustafa, Gavranovic


Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Gökhan, Emre, Uğur, Mane, Ramazan, Yasir, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman

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