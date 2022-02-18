Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Okaka ile ceza sahasının içerisinde paslaşan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı.
31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Baiano'nun vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
34. dakikada Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonunca hakem Suat Arslanboğa golü verdi. 1-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Sertel, Baiano, Yusuf, Boldrin, Gedson, Sabo, Pohjanpalo
Yedekler: Gökhan Akkan, Cisse, Alper, Selim, Boyd, Eren, Deniz, Phiri, Emir Han, Bolasie
Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Serdar (Deniz Türüç dk.18), Berkay, Pizzi Trezeguet, Okaka
Yedekler: Muhammed, Tagir, Epureanu, Aleksic, Fredik, Ömer, Salih, Emre, Pedro Aves De Lima
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Gol: Trezeguet (dk. 34) (Medipo Başakşehir)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes (Çaykur Rizespor), Okaka, Duarte (Medipol Başakşehir)