Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Eren'in ceza sahasının içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu bir anda önünde bulan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
81. dakikada sol kanatta topla buluşan Bolasie'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül (Phiri dk. 83 ?), Holmen, Ponck, Cemali (Eren dk.46), Baiano, Yusuf, Boldrin (Bolasie dk.76), Gedson, Sabo (Boyd dk. 62), Pohjanpalo (Cisse dk. 62)
Yedekler: Gökhan Akkan, Alper, Selim, Deniz, Emir Han
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara (Ömer dk. 88 ?), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Serdar (Deniz Türüç dk. 18), Berkay (Guldbrandsen dk. 88 ?), Pizzi (Salih dk. 64) Trezeguet (Aleksic dk. 88 ?), Okaka
Yedekler: Muhammed, Tagir, Epureanu, Emre, Pedro Aves De Lima
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 34 ve 52) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Baiano (Çaykur Rizespor), Okaka, Duarte, Salih Uçan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)