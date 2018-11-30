Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada İlhan Parlak'ın kafayla indirdiği topla kale önünde buluşan El Kabir'in şutu ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada sol kanattan Aminu Umar'ın ceza sahasına ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
37. dakikada Koray'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top auta çıktı.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Petrucci, Gladkyy, Boldrin, Brabec, Saadane, Koray, Aminu Umar, Mehmet, Vedat
Yedekler: Samir Ujkani, Talbi, Robin Yalçın, Jach, Mustafa, Samudio, Süleyman, Ali Çamdalı, Fink, Orhan
Teknik Sorumlu: Okan Buruk
MKE Ankaragücü: Altay, Yalçın, Sedat, Pinto, Dja Djedje, İlhan, Kone, Moulin, El Kabir, Cerci, Kubilay
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Putsila, Kehinde, Erdem Şen, Thomas Marc, Mokhtar, Kaan
Teknik Sorumlu: İsmail Kartal
Gol: El Kabir (dk. 20) (MKE Anakragücü)
Sarı kartlar: Petrucci (Çaykur Rizespor), El Kabir (MKE Anakragücü)