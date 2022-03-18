Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Çaykur Rizespor'da Sabo'nun pasında topla buluşan Boyd'un sağ kanattan ceza sahasına sokulup vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın sert şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
22. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Boyd'un sol kanata pasında Alper, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
26. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında arka direkte Djaniny bomboş durumda topa dokunamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Çaykur Rizespor: Gökhan, Alper, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson Fernandes, Sabo, Boldrin, Boyd, Cisse
Yedekler: Tarık, Ronaldo, Eren, Yusuf, Deniz, Pohjanpalo, Emir Han, Umar, Bolasie, Gökhan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Trabzonspor: Erce, İsmail, Ahmetcan, Denswil, Peres, Siopis, Dorukhan, Nwakaeme, Abdulkadir, Visca, Djaniny
Yedekler: Hüseyin, Berat, Bakasetas, Cornelius, Koita, Yusuf, Yunus, Arda, Kouassi, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Ponck (Çaykur Rizespor)