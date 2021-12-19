Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Umar'ın pasında topla buluşan Pohjanpalo'nun şutunda savunma topu kornere çeldi.

40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

44. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tetteh'in şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası üst direkten çizgiye çarpan topu Tarık kontrol etmeyi başardı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Yedekler: Zafer, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Monzango, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Sadık, Karim, Chouiar, Aabid, Ndong, Adem, Tetteh

Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan,Nshımırımana, Miraç, Muhammed, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kart: Ndong (Yeni Malatyaspor)