Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Umar'ın pasında topla buluşan Pohjanpalo'nun şutunda savunma topu kornere çeldi.
40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.
44. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tetteh'in şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası üst direkten çizgiye çarpan topu Tarık kontrol etmeyi başardı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo
Yedekler: Zafer, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Monzango, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Sadık, Karim, Chouiar, Aabid, Ndong, Adem, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan,Nshımırımana, Miraç, Muhammed, Kubilay
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Sarı kart: Ndong (Yeni Malatyaspor)