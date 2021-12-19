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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Umar'ın pasında topla buluşan Pohjanpalo'nun şutunda savunma topu kornere çeldi.


40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.


44. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tetteh'in şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası üst direkten çizgiye çarpan topu Tarık kontrol etmeyi başardı.




Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç


Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo


Yedekler: Zafer, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Monzango, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Sadık, Karim, Chouiar, Aabid, Ndong, Adem, Tetteh


Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan,Nshımırımana, Miraç, Muhammed, Kubilay


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı kart: Ndong (Yeni Malatyaspor)

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