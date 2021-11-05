Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Boldrin'in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda topa koşan Selim Ay'ın gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizezpor atağında köşe direğine yakın bir yerden Boldrin'in yaptığı ortaya kafa vuruşu ile karşılık veren Pohjanpalo'nun vuruşunda top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Cemali, Djokovic, Fabricio, Boldrin, Sabo, Boyd, Pohjanpalo
Yedekler: Zafer, Dabo, Bolasie, Demiz, Umar, Emir Han, Piri, Alberk, Monzango, Yasin
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milinovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Khouma Babacar
Yedekler: Marafona, Johan Fer, Batuhan, Ahmed, Eduardo, Novais, Nevlja, Yusuf, Furkan Bayır, Oğuz
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Selim Ay (dk. 11) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Holmen (Çaykur Rizespor)