Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Boldrin'in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda topa koşan Selim Ay'ın gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizezpor atağında köşe direğine yakın bir yerden Boldrin'in yaptığı ortaya kafa vuruşu ile karşılık veren Pohjanpalo'nun vuruşunda top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Cemali, Djokovic, Fabricio, Boldrin, Sabo, Boyd, Pohjanpalo

Yedekler: Zafer, Dabo, Bolasie, Demiz, Umar, Emir Han, Piri, Alberk, Monzango, Yasin

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milinovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Khouma Babacar

Yedekler: Marafona, Johan Fer, Batuhan, Ahmed, Eduardo, Novais, Nevlja, Yusuf, Furkan Bayır, Oğuz

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Selim Ay (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Holmen (Çaykur Rizespor)