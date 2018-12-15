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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar:


14. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top Aytemiz Alanyaspor savunmasından geri döndü.


28. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.


36. dakikada Cisse'nin yerden pası ile ceza sahası içerisine sol çaprazda buluşan Fabrice N'Sakala'nın şutu, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


42. dakikada sağ kanattan topla buluşan Cenk Ahmet, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 1-0



Stad: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Petrucci, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio, Koray, Umar, Mehmet, Vedat


Yedekler: Samir, Talbi, Robin, Jach, Gladkyy, Süleyman, Ali, Emir Han, Fink, Eren


Teknik Direktör: Okan Buruk


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Merih, Ceyhun, Efecan, Cisse, Lucas, Fabrice N'Sakala, Georgios, Junior Fernandes, Taha, Cenk


Yedekler: Ufuk, İsmail, Manıatis, Da Silva, Kaan, Hasani Barış, Souza Silva


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Junior Fernandes (Dk. 42)(Aytemiz Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

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