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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

1-berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koray Altınay, Tzavellas ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun tekrarı için VAR'a giderek pozisyonda penaltı kararı verdi.


52. dakikada Saadane'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.


55. dakikada Petrucci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşu kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1


78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Villafanez, son çizgiden ceza sahası içerisine girdikten sonra Jakub Brabec'in arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi.


78. dakikada Fernandes'in kullandığı penaltı atışında kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah (Robin Yalçın dk. 85 ?), Petrucci, Boldrin (Süleyman dk. 79), Brabec, Saadane, Samudio, Koray (Fink dk. 55), Umar, Mehmet, Vedat


Yedekler: Samir, Talbi, Jach, Gladkyy, Ali, Emir Han, Eren


Teknik Direktör: Okan Buruk


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Merih, Ceyhun, Efecan, Cisse, Lucas (Maniatis dk 81 ?), Fabrice N'Sakala, Georgios, Junior Fernandes (Hasan dk. 86 ?), Taha, Cenk (Wellinton dk. 89 ?)


Yedekler: Ufuk, İsmail, Da Silva, Kaan, Barış


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Vedat Muriç (dk. 56) (Çaykur Rizespor), Junior Fernandes (dk. 42)(Aytemiz Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Boldrin, Fink, Saadane, Brabec (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Tzavellas, N'Skala (Aytemiz Alanyaspor)

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