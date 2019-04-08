Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Beşiktaş 2-1 önde kapattı
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içine giren Vedat Muriç, Karius'un sağından meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Son anda araya giren Vida topu uzaklaştırdı.
8. dakikada sağ taraftan Ljajic kullandığı kornerde topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Kale sahasına yakın yerden Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-1
14. dakikada Hutchinson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ljajic'in ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Gökhah Akkan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-2
43. dakikada Boldrin'in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Vedat Muriç ayağının içiyle kaleci Karıus'un sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Öğel, Erdinç Sezertam
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozıuk, Mohamed Abarhoun, Collıns Awazıem, Melnjak, Azubuıke, Musa Çağıran, Boldrin, Samudio, Aatıf Chahechouhe, Vedat Muric
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Saymak, Abdullah Durak, Saadane, Çinar Tarhan, Koray Altınay, Amınu Umar, Mehmet Uslu, Nakoulma, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat Mırın, Caner, Medel, Hutchinson, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak
Yedekler: Utku, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Kagawa, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Vida (dk. 8), Ljajıc (dk. 14) (Beşiktaş), Vedat Muric (dk.43) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor)