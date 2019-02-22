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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


24. dakikada Ahmed Ildiz, Çaykur Rizespor'un ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti ama topa uzanan kaleci Gökhan Akkan topu ceza sahasının dışına çeldi.


26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif'e verdi. Sert şutu ile kale direğinin hemen yanından topu filelerle buluşturan Aatif takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Musa Sönmez


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Abarhoun, Azubuike, Aminu Umar, Melnjak, Muriç, Aatif


Yedekler: Cihan, Mustafa, Saadane, Samudio, Çınar, Musa, Koray, Mehmet, Nakoulma, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Marques, Eren, Mustafa, Sincere, Ahmed, Donald, Aksic, Erkan, Meza, Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3)


Yedekler: Ertaç, Şeref Can, Pereira, İkbal, Barış, Bülent


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol Aatif (dk. 26) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Abarhoun (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

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