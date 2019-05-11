Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan topla buluşan Onyekuru, pasında Feghouli'nin ceza çizgisinin hemen önünden vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

38. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Marcao yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar pozisyonun incelenmesi için VAR'a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne'nin şutu direkten döndü. Seken topu yine Diagne tamamladı ancak bu kez yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Vedat, çalımlarla ceza sahasına kadar girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Çınar, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Nariç

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Melnjak, Awaziem, Musa, Umar, Azubuike, Samudio, Boldrin, Muriç

Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Orhan, Aatif, Abdullah, Çınar, Saadane, Mustafa Saymak, Nakoulma

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Ryan Donk, Reges, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Yedekler: İsmail, Linnes, Emre, Semih Taşdemir, Ahmet, Emre Akbaba, Selçuk İnan, Muğdat, Sinan, Yunus

Goller: Vedat Muriç (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Feghouli (dk. 9) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Abarhoun, Boldrin, Azubuike (Çaykur Rizespor), Ryan Donk (Galatasaray)