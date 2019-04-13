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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ taraftan topla buluşan Aatif, Muriç ve Boldrin ile oluşturduğu üçgen sonrasında Boldrin'in ara pasında sağ çaprazda topu tekrar aldı ve filelerle buluşturdu. 1-0


56. dakikada Çaykur Rizespor atağında Muriç'in kafayla indirdiği top sonrasında ceza sahasına giren Boldrin, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve denemesini yaptı. Boldrin'in şutunda top kaleci Pimparel tarafından uzaklaştırıldı.


80. dakikada Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Muriç, Boldrin'in pasında kaleyi yokladı fakat top üstten auta çıktı.


85. dakikada gelişen Göztepe atağında Serdar'ın ön direğe doğru yaptığı ortasında Deniz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan sol köşeden topu kornere çeldi.


89. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muriç'in şutunda top sağ direkten geri geldi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Mehmet Can Satman


Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Morozuik (Abdullah dk. 84 ?), Samudio (Saadane dk. 81 ?), Abarhoun, Musa, Azubuike, Meljnak, Vedat, Aatif (Mustafa dk. 67)


Yedekler: Cihan, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Nakoulma, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Göztepe: Pimparel, Chagas , Pereira, Ghilas (Deniz dk. 72), Gouffran, Lumor, Poko (Elessa dk. 63), Gassama, Reis Silva, Tayfur (Serdar dk. 51)


Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren, Yasin, Yalçın, Berkan, Araujo, Erol Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Aatif (dk. 50) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Samudio, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Chagas (Göztepe)

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