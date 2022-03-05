Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Giresunspor'da Serginho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore meşin yuvaralğı ağlara gönderdi. 2-1
53. dakikada Ronaldo Mendes'in kullandığı serbest vuruşta Tyler Boyd topu kafasıyla Sabo'ya indirdi. Sabo'nun vuruşunda ise top kaleci Okan'ın kucağında kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eren (Sabo dk. 45), Holmen, Ponck, Cemali (Cisse dk. 76), Dabo (Phiri dk. 45), Yusuf (Deniz dk. 58), Gedson, Ronaldo (Alper dk. 58), Boyd, Pohjanpalo
Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Kubilay, Bolasie
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
GZT Giresunspor: Okan, Behic, Perez, Diarra, Hayrullah Flavio, Traore (Sergen dk. 90 ?), Muhammed (Diabate dk. 76) Chiquinho, Serginho (Suleymanov dk. 66), Umut (İbrahima dk. 76)
Yedekler: Onurcan, Mathijs, Doukara, Champness, Bacelar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Pohjanpalo (dk. 14) (Çaykur Rizespor), Chiquinho (dk. 45+3 pen.), Traore (dk. 48) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Ponck, Cisse, Phiri, (Çaykur Rizespor), Traore, (GZT Giresunspor)