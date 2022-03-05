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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor:1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Umut Nayir'in sol çaprazdan gerçekleştirdiği vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


14. dakikada Gedson'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


21. dakikada sol kanattan gelen pasta ceza sahasının içerisinde topla buluşan Chiquinho'nun vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.


24. dakikada orta sahada topla buluşan Pohjanpalo rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına kadar girerek vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Okan topu kornere çeldi.


45+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed'in Eren Albayrak ile girdiği mücadelede yerde kalması sonucu hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Chiquinho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Gökhan, Eren, Holmen, Ponck, Cemali, Dabo, Yusuf, Gedson, Ronaldo, Boyd, Pohjanpalo


Yedekler: Tarık, Zafer, Cisse, Alper, Selim, Kubilay, Deniz, Phiri, Sabo, Bolasie


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behic, Flavio, Traore, Serginho, Chiquinho, Muhammed, Umut


Yedekler: Onurcan, Joey Pelupessy, Doukara, Ibrahima Balde, Diabate, Champness, Douglas, Sergen, Fatih, Suleymanov


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kart: Ponck (Çaykur Rizespor)


Goller: Pohjanpalo (dk. 14)(Çaykur Rizespor), Chiquinho (dk. 45+3) (Giresunspor)

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