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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın şutunda top kaleci Lung'a çarparak ceza sahasının dışına çıktı.


23. dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0


36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.




Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah, Abarhoun, Melnjak, Awaziem, Boldrin, Umar, Samudio, Azubuike, Musa, Vedat


Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Saadane, Mustafa Saymak, Aatif, Nakoulma


Teknik Direktör: Okan Buruk


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Atila, Biyik, Sapunaru, Lopes, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Deniz, Kravets, Umut


Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant Şahin, Nurettin, Mert, Gyan, Varela


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Vedat Muriç (dk. 23) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Boldrin, Vedat (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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