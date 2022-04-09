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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada orta sahadan Eren Albayrak'ın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Cisse'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.


26. dakikada ceza sahasının içerisinden sağ çaprazdan Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


37. dakikada Gedson Fernandes'ten aldığı topla Boyd'un ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


42. dakikada Gedson Fernandes'in kullandığı kornerde ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde Bolasie'nin şutu ağlara gitti. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdağan


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Gedson Fernandes, Boyd, Sabo, Bolasie, Cisse


Yedekler: Tarık, Selim, Cemali, Alper, Boldrin, Ronaldo Mendes, Phiri, Deniz, Pohjanpalo, Umar


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Konyaspor: Senic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Amilton, Endri, Zymer Bytyqi, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Barış, Alberk, Rahmonovic, Soner, Musa, M'Poku Ebunge, Michalak, Koka, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Bolasie (dk. 42) (Çaykur Rizespor), Bytyqi (dk. 26) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor), Amilton (Konyaspor)

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