Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

56. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Boldrin'in şutunu kaleci Altay kontrol etti.

66. dakikada Boldrin'in sol kanattan ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umar topu filelerle buluşturdu. 1-1

78. dakikada MKE Ankaragücü takımında Brice Dja Djedje'nın Samudio'ya ceza sahası içinde yaptığı faulde hakem Fırat Aydınus VAR'dan aldığı onayla penaltı noktasını gösterdi. Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Boldrin'in şutu kaleci Altay'dan döndü. Tekrar önüne düşen topu yeniden kaleye gönderen Boldrin'in şutu bu kez Ankaragücü kornere gönderdi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Petrucci (Süleyman dk. 86 ?), Gladkyy (Samudio dk. 46), Boldrin, Brabec, Saadane, Koray (Robin Yalçın dk. 89 ?), Aminu Umar, Mehmet, Vedat

Yedekler: Samir Ujkani, Talbi, Jach, Mustafa, Ali Çamdalı, Fink, Orhan

Teknik Sorumlu: Okan Buruk

MKE Ankaragücü: Altay, Yalçın, Sedat, Pinto, Dja Djedje, İlhan, Kone, Moulin, El Kabir, Cerci (Putsila dk. 59), Kubilay (Thomas Marc dk. 87 ?)

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Kehinde, Erdem Şen, Mokhtar, Kaan

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal

Goller: El Kabir (dk. 20) (MKE Anakragücü), Umar Aminu (dk. 66) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Petrucci, Saadane, Umar (Çaykur Rizespor), El Kabir, Altay (MKE Anakragücü)