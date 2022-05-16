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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Gradel'in ortasıyla topla buluşan Yatabare'nin şutu az farkla auta çıktı.


22. dakikada ceza sahası dışından Cisse'nin yaptığı ortada Sabo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Sabo'nun ikinci denemesinde de top kaleciden oyun alanına döndü. Geriden gelen Boyd'un önünde bulduğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


31. dakikada Ulvestad'ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topta Erdoğan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdağan, Murat Altan,


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponk, Emir Han, Eren, Phiri, Boyd, Sabo, Deniz, Umar, Cisse


Yedekler: Zafer, Efe, Güvenç, Kubilay, Selim, Pohjanpalo, Yusuf, Cemali, Ronaldo Mendes, Bolasie


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Ziya, Özkan, Cofie, Felix, Mehmet, Kayode, Sefa


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31) (Sivasspor)


Sarı kart: Phiri (Çaykur Rizespor)

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