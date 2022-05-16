Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Gradel'in ortasıyla topla buluşan Yatabare'nin şutu az farkla auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası dışından Cisse'nin yaptığı ortada Sabo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Sabo'nun ikinci denemesinde de top kaleciden oyun alanına döndü. Geriden gelen Boyd'un önünde bulduğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

31. dakikada Ulvestad'ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topta Erdoğan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdağan, Murat Altan,

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponk, Emir Han, Eren, Phiri, Boyd, Sabo, Deniz, Umar, Cisse

Yedekler: Zafer, Efe, Güvenç, Kubilay, Selim, Pohjanpalo, Yusuf, Cemali, Ronaldo Mendes, Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Yatabare

Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Ziya, Özkan, Cofie, Felix, Mehmet, Kayode, Sefa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31) (Sivasspor)

Sarı kart: Phiri (Çaykur Rizespor)