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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


61. dakikada Umar'ın Eren Albayrak'ın önüne attığı pas ile topla buluşan Eren'in şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı.


63. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Ronaldo Mendes'in şutu az farkla auta çıktı.


75. dakikada Yatabere'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ulvestad topu filelere gönderdi. 2-1


86. dakikada topu ceza sahasının içine kadar Bolasie'nin şutunu yan ağlara attı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdağan, Murat Altan


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Boyd (Ronaldo Mendes dk. 46), Sabo (Efe dk. 86), Deniz (Kubilay dk. 76), Umar (Bolasie dk. 81 ?), Cisse (Pohjanpalo dk. 46)


Yedekler: Zafer, Güvenç, Selim, Yusuf, Cemali


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Sefa dk. 90 ?), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Kayode dk. 77), Fajr (Ziya dk. 89 ?), Gradel (Cofie dk. 90 ?), Yatabare


Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Özkan, Felix, Mehmet,


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31), Ulvestad (dk. 75) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Phiri, Ponck (Çaykur Rizespor), Hakan Arslan, Yatabare, Ulvestad (DG Sivasspor)

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