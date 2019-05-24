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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip bordo-mavililerin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan az farkla auta çıktı.


16. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde Vedat Muriç'in kaleye göndermek istediği topu önünde bulunan Boldrin kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0


20. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Rodallega meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1


24. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ekuban'ın pasında kale sahası içinde bulunan Rodallega'nın vuruşunda önce kaleciye sonra da Melnjak'a çarpan top ağalarla buluştu. 1-2


32. dakikada Rodallega'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


43. dakikada Ekuban'ın havadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-3



Stat: Rize Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Musa Çağıran, Okechukwu Azubukex , Samudio, Boldrin, Atıf Chahechouhe, Vedat Muriç


Yedekler: Cihan, Abdullah Durak, Petruccı, Mustafa Saymak, Mohamed Abarhoun, Çınar, Koray, Amınu Umar, Muhmet Uslu, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: Okan Buruk


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Mejad Hoseini, Novak, Sosa (Ekuban dk. 22), Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega


Yedekler: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Hasan Batuhan Artaslan, Ibanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Boldrin (dk. 16), Melnjak (dk. 24 k.k) (Çaykur Rizespor), Rodallega (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 43) (Trabzonspor)

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