Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Djokovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.
64. dakikada sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Cemali'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Hümmet topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül (Sabo dk. 46), Holmen, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin (Remy dk. 65), Umar (Yasin dk. 88 ?), Boyd (Alper dk. 74), Pohjanpalo (Deniz dk. 65)
Yedekler: Zafer, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Sadık, Karim, Chouiar, Aabid (Kubilay dk. 85 ?), Ndong, Adem, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan, Nshimirimana, Miraç, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Deniz Hümmet (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Umar (Çaykur Rizespor), Ndong, Karim Hafes (Yeni Malatyaspor)