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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Rizespor'da Boldrin'in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda Selim Ay'ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti. 1-0


57. dakikada Rizespor'da Baiano'nun ortasında Pohjanpalo topla buluşmadan önce Kayseri savunması topu kornere gönderdi.


59. dakikada Rizespor'da Boldrin'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Boyd'un şutunda kaleci Lung'dan seken top direkten oyun alanına dönü. Ardından tehlike uzaklaştırıldı.


68. dakikada Rizespor'da Boldrin orta sahadan ceza sahası yakınlarına kadar geldiği topu kaleye gönderdi. Top direği sıyırarak auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Hasan Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Umar (Dabo dk. 94 ?), Holmen, Selim, Cemali Djokovic, Fabricio, Boyd (Deniz Hümmet dk. 73), Boldrin, Sabo,( Alper Potuk dk. 84 ?) Pohjanpalo (Yasin Pehlivan dk. 73)


Yedekler: Tarık Çetin, Emir Han Topçu, Monzango, Alberk Koç, Phiri, Remy


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kayserispor: Lung, Onur, Majid, Carole (Yasir dk. 73) Campanharo, İlhan (Ramazan dk. 80 ?), İbrahim (Mane dk. 56), Kemen, Mustafa (Gökhan dk. 56), Gavranovic


Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Emre, Uğur, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Selim Ay (dk. 47) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kart: Mane (Yukatel Kayserispor)

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