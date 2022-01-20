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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Bünyamin'in ortasına ceza sahasında Wright'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.


58. dakikasında Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeGökhan Gönül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Esat Sancaktar


Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Selim, Cemali (Alberk dk. 78), Boldrin (Djokovic dk. 90 ?), Sabo (Bolasie dk. 69), Baiano, Alper (Umar dk. 78), Deniz (Dabo dk. 69), Pohjanpalo


Yedekler: Zafer, Boyd, Ronaldo, Yusuf, Seyfettin


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudriashov, Edinaldo, Veysel, Bünyamin (Gökdeniz dk. 65), Doğukan, Riberio (Martins dk. 76), Poli (Hakan dk. 65), Ghacha (Mehmedi dk. 58), Wright (Crivelli dk. 76)


Yedekler: Mehmet, Bahadır, Eren, Nuri, Erkan,


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Goller: Pohjanpalo (dk. 45 pen.), Gökhan Gönül (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Wright (dk. 35) (Antalyaspor)


Kırmızı Kart: Güray (dk. 90+5) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Fabricio Baiano, Selim Ay (Çaykur Rizespor), Poli, (Fraport Tav. Antalyaspor)

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