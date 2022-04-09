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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Ponck'dan aldığı pasla ceza sahasına sokulan Bolasie'nin pasında Boldrin topu filelerle buluşturdu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.


58. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Boldrin'in sert şutu kaleci Senic'in kucağında kaldı.


78. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında Pohjanpalo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdağan


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık dk. 76), Gökhan Gönül (Cemali dk. 85 ?), Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Gedson Fernandes, Boyd, Sabo (Boldrin dk. 46), Bolasie (Umar dk. 63), Cisse (Pohjanpalo dk. 63)


Yedekler: Selim, Alper, Ronaldo Mendes, Phiri, Deniz


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Konyaspor: Senic, Skubic (Rahmonovic dk. 83 ?), Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan (Ahmed Hassan dk. 76), Hadziahmetovic, Amilton, Endri (Soner dk. 61), Zymer Bytyqi (Michalak dk. 76), Cikalleshi


Yedekler: Eray, Barış, Alberk, Musa, M'Poku Ebunge, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Bolasie (dk. 42), Pohjanpalo (dk. 78) (Çaykur Rizespor), Bytyqi (dk. 26) (Konyaspor)


Kırmızı kart: Amilton (dk. 69), Rahmonovic (dk. 90+6) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Holmen, Sabo, Gedson (Çaykur Rizespor),

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