Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 3-2 kazanarak sezonu 3 puanla bitirdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Saadane'nin sağ taraftan ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.
55. dakikada Samudio'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Boldrin'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
65. dakikada Samudio'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-3
72. dakikada Pereira'nın pasında toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
78. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
79. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Saymak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Abdulkadir Ömür uzaklaştırdı.
Stat: Rize Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Musa Çağıran (Umar dk. 46), Azubuke (Abarhoun dk. 84 ?), Samudio, Boldrin, Aatif (Mustafa Saymak dk. 72), Vedat Muriç
Yedekler: Cihan, Abdullah Durak, Petrucci, Çınar, Koray, Muhmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Mejad Hoseini, Novak, Sosa (Ekuban dk. 22), Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı (Toure dk. 90 ?), Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega (Murat Cem Akpınar dk. 90+2 ?)
Yedekler: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artaslan, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Boldrin (dk. 16), Vedat Muriç (dk. 65) (Çaykur Rizespor), Melnjak (dk. 24 k.k.), Rodallega (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 43) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Novak (Trabzonspor), Boldrin (Çaykur Rizespor)