Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Melnjak'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte topla buluşan Aminu Umar'ın kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
57. dakikada Çaykur Rizespor Moroziuk ile köşe vuruşu kullandı. Vedat'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunu Fatih kurtardı.
63. dakikada Mykola Moroziuk'un sağ kanattan yaptığı ortaya Nakoulma yükseldi. Nakoulma'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
70. dakikada Nakoulma'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Samudio, ortasını arka direkte bulunan Dario Melnjak'a yaptı. Melnjak'ın gelişine çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada Morozyuk'un sağ kanattan yaptığı ortada Vedat Muriç, Caner Osmanpaşa'dan seken topu Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu. 2-1
82. dakikada Aminu Umar'ın pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Prejuce Nakoulma'nın çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti. 3-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah (Nakoulma dk. 45), Petrucci, Moroziuk, Saadane, Samudio, Abarhoun, Umar, Mehmet (Melnjak dk.45), Vedat Muriç, Aatif (Awaziem dk. 80 ?)
Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Çınar, Musa, Koray, Orhan
Teknik Direktörü: Okan Buruk
Akhisarspor: Fatih, Cocalic, Güray, Almeida, Sissoko, Soares (Onur dk. 75), Elvis Kofi (Rajko Rotman dk. 50), Karoly (Avdija dk. 59), Cikalleshi, Antonio, Caner
Yedekler: Lukac, Bora, Aykut, Bokila, Zeki, Ali Kaan, Göksü
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Mykola Moroziuk (dk. 15 kk.) (Akhisarspor), Melnjak (dk. 70), Vedat (dk. 72), Nakoulma (dk. 82) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Cocalic (dk. 20) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Abarhoun, Samudio (Çaykur Rizespor), Caner (Akhisarspor)