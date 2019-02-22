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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Danijel Aleksic, rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp şutunu çekti fakat kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı.


54. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin ceza sahasının dışından şansını denedi ve top direğin hemen yanından auta çıktı.


75. dakikada Çaykur Rizespor'da Aatif'in çektiği şutu kaleci çıkarttı. Tekrar önüne düşen topa sertçe vuran Aatif'in şutunda top bu kez direkten döndü.


76. dakikada ceza sahası içerisinde Awaziem'in faul yaptığını düşünen hakem önce penaltı noktasını gösterdi sonrasında VAR'a başvurdu. Pozisyonun tekrarını izleyen Hakem Göçek penaltı kararını iptal ederek oyunun devam etmesini istedi.


90+5. dakikada sol çaprazdan kontraya çıkan Nakoulma'nın şutunda kaleciden dönen topu Vedat tamamlayarak filelerle buluşturdu. 2-0


90+6. dakikada ceza sahası içerisinde Azubuike'nin pasında topla buluşan Nakoulma maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Musa Sönmez


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Boldrin (Samudio dk. 80 ?), Awaziem, Moroziuk, Abarhoun, Azubuike, Aminu Umar (Saadane dk. 67), Melnjak, Muriç, Aatif (Nakoulma dk. 90)


Yedekler: Cihan, Mustafa, Çınar, Musa, Koray, Mehmet, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Marques, Eren, Mustafa, Sincere, Ahmed (Barış dk. 65), Donald, Aksic, Erkan, Meza, Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3)


Yedekler: Ertaç, Şeref Can, Pereira, İkbal, Bülent


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Aatif (dk. 26), Vedat (dk. 90+5), Nakoulma (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

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