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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sağ kanattan hareketlenen Cardoso'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


16. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Campanharo, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.


23. dakikada Kemen'in asistinde topla buluşan Hosseini, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


27. dakikada Njie'nin pasında meşin yuvarlakla ceza sahası içinde buluşan Charisis'in vuruşunda top auta gitti.


30. dakikada Njie'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


31. dakikada rakip kaleye baskı kuran Gökhan'ın pasında topla buluşan Kemen, topu filelere gönderdi. 2-0


35. dakikada orta sahadan topu alan Mensah'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesinde top kornere çıktı.


41. dakikada sol kanattan Kemen'in pasında ceza sahası içinde Gökhan'ın şutu ağlara gitti. 3-0



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen


Yukatel Kayserispor: Cenk, Kolovetsios, Hosseini, Cardoso, Kemen, Gökhan, Mane, Carole, Onur, Mehsah, Campanaro


Yedekler: Bilal, Karimi, Emrah, İlhan, Ramazan, Talha, Ethem, Arif, Uzodimma, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Gradel, Robin, Njie, Charisis, Ulvestad, Ahmed, Keita, Ziya, Caner


Yedekler: Muammer, Uğur, Cofie, Alaaddin, Samba, Erdoğan, Angielski, Emre, Hakan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hosseini (dk. 23), Kemen (dk. 31), Gökhan (dk. 41) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Caner, Ulvestad (Sivasspor)

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