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Stjepan Tomas: "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz. İstediklerimizi yapıp inşallah üç puan ile maç sonu kutlama yaparız" dedi.


Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, pazar günü saat 13.30'da oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada kaybetmeme serisini sürdürmek istediklerini söyledi.


Yeni bir seri başlattıklarını ifade eden Tomas, "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacak. Çünkü, Gençlerbirliği iyi bir takım. İyi pas yapan takım. Doğru cevap vermemiz gerekiyor. Agresif olmamız gerekiyor. İstediklerimizi yapıp inşallah üç puan ile maç sonu kutlama yaparız" ifadelerini kullandı.



“Transfer dönemi zor olacak”


Transfer döneminin zor olacağını vurgulayan Hırvat teknik adam, "Elimizde üç yabancı var. 14 yabancı sayısı nedeni ile karar vermemiz zor olacak. En az iki kişi kadromuza katmak istiyoruz. Elimizde bulunan oyunculardan Diomande, Umar için karar vermiş değiliz. Mutlaka bir karar vereceğiz. Remy'nin sakatlığı nedeni ile İstanbul'da tedavisine devam ediliyor. Emir Dilaver, Boldrin, Melnjak ve Abdullah Durak'ın da tedavileri devam ediyor. Karar maç günü netleşecek. Yasin Pehlivan da cezası nedeniyle görev alamayacak" açıklamasını yaptı.


Tomas, Remy'e transfer teklifleri olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kulübe böyle bir bilgi gelmediğini sözlerine ekledi.

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