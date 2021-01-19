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Stjepan Tomas ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.


Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklama ile Stjepan Tomas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak fesih edildiğini duyuruldu. Açıklamada "Teknik Direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan Çaykur Rizespor'un Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile bazı noktalar haricinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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