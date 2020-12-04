İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Stjepan Tomas: "Karagümrük maçıyla eski tempomuzu yakalayacağız"

Karagümrük maçıyla bir çıkış yakalamak isteyen Çaykur Rizespor’da teknik direktör Stjepan Tomas "İyi giderken 3 hafta maç oynamadık.

Karagümrük maçıyla bir çıkış yakalamak isteyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas "İyi giderken 3 hafta maç oynamadık. Bu bizim için kötü oldu. Karagümrük maçıyla toparlanıp eski tempomuzu yakalayacağız" dedi.


Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorunlarını cevaplayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Karagümrük takımının tecrübeli bir takım olduğunu belirterek “İyi oyunculara sahip tecrübeli bir takım. Topla oynayan, pas yapan bir takım müsaade ederseniz cezalandırırlar. Bizde bu maçta doğru cevap vermemiz gerekiyor. Bu hafta çalıştık. Galatasaray maçında agresiflik eksiğimiz vardı. İnşallah bu hafta bu agresifliği yansıtacağız. İyi giderken 3 hafta maç oynamadık. Bu bizim için kötü oldu. Karagümrük maçıyla toparlanıp eski tempomuzu yakalayacağız. Son iki maçta Remy ilk 11'de başlamadı. Takım alışmıştı o yüzden son iki maçta etkisiz kaldık” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.