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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, A. Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ kanattan Adama'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Diouf'un sert şutunu kaleci Gökhan kurtardı.


4. dakikada Bolasie'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.


40. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kamara'nın savunmayı geçerek çektiği sert şutu Gökhan kurtardı.


47. dakikada sol kanattan Bolasie'nin ortasında ceza sahası içinde Pohjanpalo'nun sert şutu üstten dışarı gitti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey


Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Cemali, Phiri, Gökhan, Holmen, Boyd, Dokovic, Pohjanpalo, Alper, Bolasie


Yedekler: Tarık, Alberk, Emir Han, Selim, Sabo, Yasin, Boldrin, Umar, Remy, Deniz


Teknik Direktör: Bülent Uygun


A.Hatayspor: Munir, Kamil, Samuel, Ruben, Fatih, Burak, Kamara, Onur, Diouf, Adama, Ayoub,


Yedekler: Abdullah, Bülnet, Eren, Muhammed, Sadık, Burak, Emre, Mehdi, İsaac, Louis


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kart: Diouf (A.Hatayspor)

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