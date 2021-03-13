Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın pasında kaleyi sağ çaprazdan yoklayan Samudio'nun vuruşunda kaleci Mohamedi topu kornere çeldi.
30. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında İsmail Köybaşı'nın ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samudio'nun şutunda top kaleci Mohamedi'nin kucağında kaldı.
39. dakikada Selim Ay'ın pasında topla buluşan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekesi ile iptal edildi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Bilir, Caner Özaral
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Dokovic, Baiano, Fernando, Boldrin, Samudio, Scoda
Yedekler: Zafer, Abdullah, Tunay, Soderlund, Melnjak, Michalak, Emir, Erik Sabo, Doğan, Meriah
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Katranis, Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Ruben Ribeiro, Boupendza, Akintola, Aabid, Traore, Mame Diouf
Yedekler: Akın, Ekrem, Soner, Abdurrahman Canlı, Mesut, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Joseph Akomadi, Mohammed Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı Kartlar: Skoda, Samudio, Gökhan, Dokovic (Çaykur Rizespor), Akintola, Katranis (Atakaş Hatayspor)